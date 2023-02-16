سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 16 فبراير 2023

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا، الخميس 16 فبراير انخفاض طفيف مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع هبوط مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,840.22 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في سوريا عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 431,000 ليرة للشراء، مقابل 440,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 396,000 ليرة للشراء، مقابل 404,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الخميس في الأسواق عند مستوى 378,000 ليرة للشراء، مقابل 386,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 324,000 ليرة للشراء، مقابل 331,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 275,000 ليرة للشراء، مقابل 280,000 ليرة للبيع.