سعر الذهب اليوم في لبنان الاثنين 13 فبراير 2023

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الاثنين 13 فبراير انخفاض طفيف في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,863.56 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم الاثنين في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 900,418.09 ليرة لبنانية، بما يُعادل (59.91 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 825,383.25 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.92 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 787,865.83 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.43 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 675,313.57 ليرة لبنانية، ما يُعادل (44.94 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 525,243.89 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (34.95 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 450,209.05 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (29.96 دولار).

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 عند 28,006,154.15 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,863.56 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير عند 6,302,926.65 ليرة، بما يُعادل (419.44 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير في لبنان عند 900,418,092.82 ليرة، ما يُعادل 59,914.80 دولار.