سعر الذهب اليوم في لبنان الاثنين 20 فبراير 2023

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان، الاثنين 20 فبراير ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تباين مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,845.16 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم الاثنين في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 888,063.56 ليرة لبنانية، بما يُعادل (59.32 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 814,058.26 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.38 دولار).

جاء سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 777,055.61 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.91 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 666,047.67 ليرة لبنانية، ما يُعادل (44.49 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 518,037.08 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (34.61 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 444,031.78 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (29.66 دولار).

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 عند 27,621,884.85 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,845.16 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

وصل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين 20 فبراير عند 6,216,444.90 ليرة، بما يُعادل (415.28 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 20 فبراير في لبنان عند 888,063,557.16 ليرة، ما يُعادل 59,323.23 دولار.