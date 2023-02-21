سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 21 فبراير 2023

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الثلاثاء 21 فبراير انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,835.15 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 885,733.15 ليرة لبنانية، بما يُعادل (59.00 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 811,922.05 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.08 دولار).

سجل سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 775,016.50 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.63 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 664,299.86 ليرة لبنانية، ما يُعادل (44.25 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 516,677.67 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (34.42 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 442,866.57 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (29.50 دولار).

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 عند 27,549,400.94 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,835.15 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير عند 6,200,132.03 ليرة، بما يُعادل (413.04 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير في لبنان عند 885,733,147.07 ليرة، ما يُعادل 59,001.40 دولار.