سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 10 فبراير 2023

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان، الجمعة 10 فبراير انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,860.49 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 902,802.17 ليرة لبنانية، بما يُعادل (59.82 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 827,568.65 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.83 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 789,951.90 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.34 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 677,101.63 ليرة لبنانية، ما يُعادل (44.86 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 526,634.60 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (34.89 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 451,401.08 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (29.91 دولار).

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 عند 28,080,307.22 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,860.49 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير عند 6,319,615.17 ليرة، بما يُعادل (418.72 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير في لبنان عند 902,802,167.60 ليرة، ما يُعادل 59,816.10 دولار.