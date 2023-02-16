سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 16 فبراير 2023

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان، الخميس 16 فبراير انخفاض طفيف في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,834.78 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم الأربعاء في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 885,445.28 ليرة لبنانية، بما يُعادل (58.99 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 811,658.17 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.07 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 774,764.62 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.62 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 664,083.96 ليرة لبنانية، ما يُعادل (44.24 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 516,509.75 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (34.41 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 442,722.64 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (29.49 دولار).

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الخميس 16 فبراير 2023 عند 27,540,447.18 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,834.78 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الخميس 16 فبراير عند 6,198,116.94 ليرة، بما يُعادل (412.96 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 16 فبراير في لبنان عند 885,445,277.22 ليرة، ما يُعادل 58,989.50 دولار.