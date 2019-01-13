شاهد: سماعات الرأس اللاسلكية Jabra Elite 85H مع تقنية إلغاء الضوضاء

سماعات الرأس اللاسلكية

قبل عامين، كانت الأوضاع في سوق السماعات مختلفة عما هي عليه الآن. تعاملنا في الغالب مع سماعات الرأس السلكية التي قامت بواجبها على أكمل وجه.

ولكن في هذه الأيام، مع تزايد معدل الاعتماد على المساعدين الرقميين، وتخلي المزيد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية على منفذ السماعات 3.5mm في هواتفها الذكية، فقد أصبح الوضع مختلفًا تمامًا.

وقامت شركة Jabra مؤخرًا بإزاحة الستار رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية الأحدث Jabra Elite 85H في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. هذه السماعات اللاسلكية الجديدة تأتي مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء، كما أنها تأتي مع الدعم لكل من Alexa و Google Assistant وحتى Siri. وبالتالي، إذا كنت من مستخدمي iOS، فمن الممكن أن تثير هذه السماعات اللاسلكية الجديدة اهتمامك.

هذه السماعات اللاسلكية الجديدة توفر أيضا ما يصل إلى 32 ساعة من الاستخدام مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء أو 35 ساعة من الاستخدام مع تعطيل هذه الخاصية، وبالتالي فمن المؤكد أنك ستحصل على يوم كامل من الاستخدام بعملية شحن واحدة.

هناك ثمانية ميكروفونات مدمجة، وستة منها مخصصة للمكالمات، وأربعة لتقنية إلغاء الضوضاء مع ميكروفونين هجينين للمكالمات وخاصية إلغاء الضوضاء، بحسب موقع إلكتروني.





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