"سناب شات": المستخدمون في السعودية يقضون يوميا 4 ساعات على هواتفهم بغرض الترفيه

تعد أنشطة الترفيه والألعاب والتمتع بالمحتوى المختلف أكثر الأمور التي يقضي فيها المستخدمون وقتهم عند استخدامهم الهواتف الذكية، فقد كشفت "سناب شات" أن المستخدمين في السعودية يقضون أربع ساعات وخمس دقائق على هواتفهم المتحركة بهدف الترفيه، مقارنة بمتوسط قدره ساعة و58 دقيقة لمشاهدة التلفزيون يوميا، متجاوزين بذلك المستهلكين في الأسواق الأخرى على مستوى العالم، حيث إن هناك توجها متواصلا بين المستخدمين في السعودية نحو تمضية وقت أطول على شبكة الإنترنت.

وكشفت "سناب شات" عن تقريرها الذي سلط الضوء على النمو المتسارع بوتيرة غير مسبوقة لحجم الطلب على محتوى الهاتف المتحرك الذي يضاهي المحتوى التلفزيوني في جودته، نظرا إلى الطلب المرتفع بين المستخدمين على الإنتاجات الكبيرة والأخبار المهمة والمناسبات الثقافية المشتركة المصممة للهاتف المتحرك المصورة بالوضع العمودي.

وأظهرت الدراسة أن معظم المستهلكين يشاهدون نوعا من أنواع الفيديو على هواتفهم يوميا، في حين يشاهد 87 في المائة منهم عددا أكبر من مقاطع الفيديو على هواتفهم الذكية مقارنة بالعام الماضي، وأصبحت مقاطع الفيديو المتميزة على الهاتف المتحرك، التي كان ينظر إليها على أنها محتوى إضافي، تتيح تجارب شبيهة بتجربة التلفاز، فقد أفاد 90 في المائة من المستهلكين أن مشاهدة البرامج التلفزيونية أو مقاطع الفيديو الكاملة تتطلب منهم تخصيص وقت طويل للغاية من حياتهم اليومية الحافلة بالمشاغل، وقال 96 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن الفيديو العمودي في نظرهم يتمتع بطابع شخصي أكثر من غيره وأشار 94 في المائة بأنهم يعدونه غامرا للغاية.

وأصبح المستخدمون يتوجهون إلى مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة بما يتناسب مع وقتهم والتزاماتهم. فقد أشار 96 في المائة من جيل الألفية أن مقاطع الفيديو القصيرة المتميزة تلائم أسلوب حياتهم، وأجمع 92 في المائة من مستخدمي Snapchat على أن محتوى الفيديو المتميز القصير يشعرهم بالانتماء إلى مجتمع معين.

ومنذ بداية أزمة كوفيد - 19، ارتفعت معدلات الاستهلاك الإعلامي على جميع أنواع الشاشات، فقد أسهم الوباء في زيادة معدلات استخدام الهواتف المتحركة، وفقا للتقرير الذي أظهر أن المستهلكين يمضون في مشاهدة المحتوى على الهاتف المتحرك وقتا يزيد بمعدل الضعف مقارنة بالوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفاز.

كما أنهم يقضون 45 دقيقة أكثر على الهواتف المتحركة مقارنة بأجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة أو الأجهزة اللوحية في عام 2020، في ظل توقعات بنمو متواصل لمعدلات مشاهدة المحتوى على الهاتف المتحرك في الأعوام المقبلة.

وفي ضوء تفوق نسبة مشاهدة الفيديو على الأجهزة المتحركة مقارنة بجميع الأجهزة الأخرى وفقا لتقرير الفيديو الرقمي العالمي 2020 Global Digital Video الصادر عن شركة eMarketer، أصبحت مقاطع الفيديو على الأجهزة المتحركة أكثر من مجرد وسيلة لملء أوقات الفراغ. ومن غير المستغرب أن الجيل زد يقود هذا التحول الذي لا يقتصر على الترفيه فقط. ووفقا للدراسة، يتجه أكثر من تسعة من كل عشرة مستهلكين إلى المحتوى القصير المتميز للاطلاع على أحدث الأخبار والمشاركة في الحوارات.

يذكر أن التقرير مبني على دراسة أجرتها National Research Group بتفويض من شركة سناب، وجمعت من خلالها آراء مستخدمي الهواتف الذكية الذين تراوح أعمارهم بين 13 و35 عاما في المملكة. وتم جمع 800 إجابة بين 15 أيار (مايو) و8 حزيران (يونيو) 2020.