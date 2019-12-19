سهم «أرامكو السعودية» يدخل حيز التأثير في تداولات الأسهم السعودية

بتداولات هي الأكثر نشاطا من حيث كل من القيمة والكمية معا، دخل سهم شركة أرامكو السعودية، مرحلة التأثير على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، جاء ذلك في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر السوق على ارتفاع برغم عمليات جني أرباح طبيعية تمت يوم أمس على سهم «أرامكو»، في ثاني تراجع له منذ إدراجه.

ويعتبر سهم شركة «أرامكو السعودية» أحد أهم الأسهم التي ستؤثر حركتها مستقبلاً على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه MSCI يوم أمس بإدراج سهم الشركة في مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة.

ونجح سهم «أرامكو» على الرغم من عمليات جني الأرباح التي مرّ بها يوم أمس، في التماسك فوق مستويات 36.6 ريال (9.76 دولار) عند الإغلاق، ليؤسس بذلك مستويات دعم فنية مهمة عند هذا الحاجز الذي نجح في الحفاظ عليه كمستوى إغلاق خلال الأيام الماضية.

وكانت السوق المالية السعودية «تداول» قد أعلنت عن تحديث منهجية المؤشرات بما يشمل الانضمام السريع لأسهم الطروحات الكبيرة إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.

وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8253 نقطة بارتفاع 56 نقطة، مواصلا صعوده لرابع جلسة، ومسجلا أعلى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار).

ومع نهاية تداولات يوم أمس، ارتفع سهم شركة «سابك» - إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم - بأكثر من واحد في المائة، لينهي تداولاته عند مستويات 91.5 ريال (24.4 دولار)، جاء ذلك تفاعلاً مع توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.2 ريال عن النصف الثاني 2019.

وبحسب المعلومات المتاحة، يبلغ وزن شركة «أرامكو السعودية» في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نحو 9.7 في المائة، وذلك بناءً على سعر الاكتتاب 32 ريالا وبنسبة طرح 1.7 في المائة، وذلك باحتساب الأسهم المخصصة لمدير الاستقرار السعري.

واستحدثت السوق المالية السعودية «تداول»، منهجيات جديدة تم الإعلان عنها مؤخراً لعمليات حساب الأسهم الحرة في مؤشر سوق الأسهم المحلية، والانضمام السريع للشركات في المؤشر، وكذلك الحد الأعلى بنسبة 15 في المائة لوزن الشركات في مؤشر السوق السعودي.

وتنص المنهجيات الجديدة التي تم الإعلان عنها، أنه في حال بلغ وزن شركة «أرامكو» نسبة 15 في المائة لوزن الشركات المدرجة، فإنه فسيتم تطبيق الحد الأعلى وهذا يحقق عدم تأثير أداء الشركة على أداء السوق بشكل قوي جداً.

وأغلق سهم شركة «أرامكو السعودية» يوم أمس عند مستويات 36.7 ريال (9.78 دولار)، أي بارتفاع تبلغ نسبته 14.68 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريالاً للسهم الواحد (8.53 دولار).

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي ضخت فيه صناديق أجنبية تابعة لمؤشر MSCI العالمي أكثر من 660 مليون دولار أول من أمس في سهم شركة «أرامكو السعودية»، حيث تم خلال فترة المزاد تداول نحو 66 مليون سهم بسعر 37.75 ريال (10.06 دولار).

ودفع الزخم الكبير الذي شهدته تعاملات سهم شركة «أرامكو السعودية» أول من أمس عقب تنفيذ الصفقات الخاصة بصناديق مؤشر MSCI العالمي، السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم الثلاثاء الماضي إلى بلوغ مستويات 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار).