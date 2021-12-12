سوق الأسهم السعودية يشهد 773 صفقة خاصة على أسهم "اس تي سي" بقيمة 10.8 مليار ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الأحد تنفيذ 773 صفقة خاصة بنحو 10.8 مليار ريال على 108.12 مليون سهم من أسهم "اس تي سي" وبسعر 100 ريال للسهم.

وكانت تداول قد أعلنت .نهاية الأسبوع الماضي عن ألية تنفيذ الصفقات الخاصة المتعلقة بالطرح الثانوي لـ"اس تي سي.

ومركز إيداع الأوراق المالية اليوم أعلن عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة "اس تي سي"، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

