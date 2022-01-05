سوني: شركة جديدة للسيارات الكهربائية

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «سوني» اليابانية إنها ستؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية في الربيع القادم، لتصبح أحدث عمالقة التكنولوجيا الذين يدخلون السوق سريعة النمو، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال كينيشيرو يوشيدا، رئيس مجلس الإدارة ورئيس «سوني»، في مؤتمر صحافي قبيل مؤتمر «سي إي إس» للتجارة التكنولوجية في الولايات المتحدة، إن إنشاء الشركة الجديدة، «سوني موبيليتي»، يأتي بينما تستكشف سوني «الإطلاق التجاري» للسيارات الكهربائية.





ورغم أن منافسين آسيويين مثل «سامسونغ» الكورية الجنوبية أضعفوا وضع «سوني» الذي كان مهيمناً في السابق على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، لا تزال الشركة اليابانية تملك ترسانة من التكنولوجيا المتطورة في مجالات مثل أجهزة الاستشعار الحساسة الضرورية للقيادة الذاتية.





وقفزت أسهم «سوني» في طوكيو 4.2% بعد الإعلان عن خطط السيارات الكهربائية وكشف يوشيدا النقاب عن نموذج أوّلي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس يو في)، و«فيجن - إس 02»، والتي تَستخدم نفس منصة السيارات الكهربائية مثل سابقتها فيجن - إس 01» الكوبيه التي بدأت الاختبارات على الطرق العامة في أوروبا في ديسمبر (كانون الأول) 2020.