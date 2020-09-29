سيارة رولز رويس الكهربائية ستتأخر لعام 2030

كان قرار رولز رويس بشأن المحركات الكهربائية غريباً ومميزاً حيث ستنتقل الشركة مباشرة من محركات الوقود دون المرور بالمحركات الهجينة إلى الكهربائية.

بالرغم من ذلك فإن الشركة كعادتها في منتهى التأني وغير مستعجلة بتوفير سيارة كهربائية لعملائها المحبين للنمط الكلاسيكي الفاخر لدى رولز رويس، وستتأخر أول رولز رويس كهربائية لعام 2030، ووفقاً لـ Torsten Muller-Otvos الرئيس التنفيذي للشركة فإنه “مع مرور هذا العقد من الزمن ستصبح السيارة الكهربائية مناسبة تماماً للعلامة التجارية” ووضح ذلك بقوله “المحركات الكهربائية صامتة وعالية العزم، وهذا هو سبب الانتقال مباشرة من محركات الوقود للكهربائية”.

يبدو أن لدى رولز رويس سبباً لتتأخر كل هذا الوقت، وعلى الأرجح أنها تنتظر وصول بطاريات عالية الأداء لتمكنها من تقديم مدى طويل وأداء مناسب.