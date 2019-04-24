شاهد: أول قارب هيدروجيني في العالم يبحر إلى أمستردام

انطلق أول قارب هيدوجيني في العالم برحلة إلى العاصمة الهولندية أمستردام.

ويعد القارب إنيرجي أوبزيرفر أول قارب في العالم يتم تشغيله باستخدام الهيدروجين، وفي إطار عمليات الاختبار، أبحر إلى أمستردم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بحسب موقع solarpowereurope.

وقام المصنعون بتركيب شراعين ومحركات رياح على القارب لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة السرعة وإنتاج الطاقة والهيدروجين من مياه البحر أثناء الإبحار.

ويأتي هذا المشروع نتيجة عمل دام لنحو خمس سنوات دشنه ضابط البحرية الفرنسية السابق فيكتوريان إيروسارد في رحلة حول العالم من المقرر أن تستغرق ست سنوات.

وبعد القيام بجولة في فرنسا في العام 2017، وزيارة موانئ البحر المتوسط في العام 2018، استهل القارب الإبحار في أمستردام، أول محطة ضمن رحلة إنيرجي أوبزرفر حول شمال أوروبا المخطط لها العام الجاري. والتحدي القادم هو التوجه إلى اليابان لحضور الألعاب الأوليمبية المقررة العام المقبل.