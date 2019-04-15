شاهد: السكان في الصين يدفعون المال لأشخاص مقابل تناول الطعام عنهم

إذا كنت تحب الأكل والشرب مجاناً وترغب في نفس الوقت بالحصول على بعض المال دون عناء، فهناك وظيفة في الصين يمكن أن تحقق لك كل ذلك.

تسمح خدمة جديدة عبر الإنترنت في الصين للسكان، بتوظيف الآخرين لتناول الطعام أو تناول المشروبات المفضلة لديهم، إما لعلاج الملل أو إشباع رغباتهم دون اكتساب المزيد من السعرات الحرارية.

نشرت وسائل الإعلام الصينية مؤخراً، تقارير عن خدمة شائعة بشكل متزايد على منصة تاوباو التجارية عبر الإنترنت، وهي مثيرة للحيرة بقدر ما هي مثيرة للاهتمام.

ويمكن للناس الآن الدخول إلى الإنترنت وتوظيف آخرين لاستهلاك أطعمة ومشروبات معينة، ويطلب منهم تقديم مقطع فيديو كدليل على تناولهم الأطعمة أوالمشروبات المذكورة.

وتتراوح الرسوم عادة بين 2 يوان (0.30 دولار) و 9 يوان (1.35 دولار) بالإضافة إلى تكلفة الطعام الذي يريد العميل استهلاكه. وعلى الرغم من أنها ليست وظيفة يمكن أن تحقق لك الثراء، ولكن هناك الكثير من الأشخاص على استعداد للقيام بذلك، للحصول على أطعمة ومشروبات مجانية.

وبمجرد الاتفاق بين مقدم الخدمة والمشتري، يتعين على الشخص المستأجر تصوير فيلم وهو يذهب إلى المطعم، وشراء الطعام المحدد وتناوله أمام الكاميرا، مع تقديم وصف حي لمذاقه. حتى أن بعض العملاء يحتاجون إلى تقديم مراجعة مكتوبة قصيرة عن هذه التجربة.

وعلى ما يبدو، هذه الخدمة عبر الإنترنت رخيصة جداً، لدرجة أن بعض الأشخاص يقومون بها ببساطة بسبب الملل، بينما يشعر الآخرون بالرضا من مشاهدة الآخرين يستمتعون بوجباتهم المفضلة.

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