شاهد الفخامة... هيونداي تكشف عن النترا 2021 الجديدة كلياً!

كشفت هيونداي رسمياً عن النترا 2021 الجديدة كلياً بتصميم رياضي وهوية جديدة مميزة.

في خطوة أخرى نحو الاتجاه الصحيح، جاءت النترا بتصميم حديث يتفوق على منافستها بشكل واضح، حيث حمل الجيل الجديد جينات رياضية كما هو الحال مع سوناتا بسقف منحني أكثر ومقدمة تحمل مصابيح مدمجة مع الشبك الكبير، بينما تحمل الخلفية مصابيح متصلة بتصميم ذو زوايا حادة. من الجانبين نرى الزوايا الحادة الأبواب لتكتمل مع السقف الرياضي المنخفض نسبياً.

بالرغم من التصميم الرياضي والسقف المنخفض إلا أن ذلك لم يؤثر أبداً على مساحة الداخلية زادت فيها مساحة الرأس والأقدام وتحديداً للركاب الخلفيين الذين زادت مساحة الأقدام لديهم بمقدار 5.8 سم.

الداخلية بدورها حصلت على تغيير شامل، حيث يظهر المقود الجديد والتصميم الجديد للكونسول الوسطي مع شاشة للعدادات بمقاس 10.25 انش وشاشة أخرى بنفس المقاس للنظام الترفيهي في المنتصف، والذي يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو. تتوفر الداخلية بـ 64 لون للإضاءة وبنظام صوتي فاخر من Bose ويمكن التحكم بالعديد من الخيارات عبر المساعد الصوتي، وأخيراً يمكن فتح وتشغيل وقيادة السيارة عبر تطبيق هيونداي للهواتف الذكية.

من حيث الأداء لا نتوقع تغييراً في المحركات حيث تصل النترا إلى أسواقنا بمواصفات خاصة تختلف عن المواصفات العالمية، حيث تتوفر لدينا بمحرك 4 سلندر بسعة 2.0 لتر و سعة 1.6 لتر.