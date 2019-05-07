شاهد: دبي تودع أضخم سفينة سياحية تنطلق إلى سنغافورة

شهد قطاع الرحلات البحرية في دبي علامة فارقة يوم الأحد، حيث انطلقت سفينة “سبيكتروم أوف ذا كروز” برحلة من المدينة متجهة إلى سنغافورة، لتصبح بذلك أكبر سفينة رحلات في العالم تقوم بذلك.

وفي حين أن دبي ليست غريبة على سفن الرحلات البحرية العملاقة، حيث تزورها وتقلع منها عشرات السفن سنويًا، إلا أن Spectrum of the Seas التي يبلغ وزنها 168.800 طنًا هي الأكبر بينها.

وكانت السفينة في منتصف الطريق من خلال رحلة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الصين عندما توقفت في دبي، حيث غادرها بعض الركاب ونزل ضيوف جدد على متن السفينة في المدينة، بحسب موقع logisticsmiddleeast.

وقال مسؤول تسويق في شركة رويال كاريبيان “تزداد شعبية دبي كوجهة رحلات بحرية خاصة لسوقنا الآسيوية سريعة النمو. في الواقع، هذه الرحلة من دبي محجوزة بالكامل”.

ويستوعب Spectrum of the Seas 4.246 مسافرًا، وتضم 13 مطعمًا و 14 مقهى، و 3 حمامات سباحة، ومجموعة كاملة من أماكن الجذب السياحي الجديدة في البحر، بما في ذلك منطقة سيارات على منصة SeaPlex الرياضية الضخمة.

وتتضمن السفينة أول مجمع للأجنحة على الإطلاق، ويمكن الوصول إليه عبر بطاقة مفاتيح باستخدام مصعد خاص – بالإضافة إلى جناح Ultimate Family Suite المكون من طابقين والذي تبلغ مساحته 1134 قدمًا وتم عرضه لأول مرة في Symphony of Seas في عام 2018.

وستصل “طيف البحار” إلى سنغافورة في 17 مايو وستنطلق في رحلة ذهاب وإياب من المدينة مرتين قبل الانتقال إلى شنغهاي، حيث ستعود للوطن في العام المقبل قبل الانتقال إلى هونج كونج في عام 2020.