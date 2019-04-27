شاهد: سيارة جينيسيس جي 90- 2020 تصل إلى الإمارات

كشفت جينيسيس عن السيارة سيدان الرائدة التي تم إعادة تصميمها في العام 2020 من طراز G90 في أول ظهور لها في الشرق الأوسط.

وتضم سيارة G90 تغييرات في تصميم السيارات الجديدة على الصعيدين الخارجي والداخلي، مما يعزز من تواجدها كسيارة سيدان الرائدة للعلامة التجارية من خلال تطور لغة تصميم Athletic Elegance المميزة من Genesis.

ويشير موضوع التصميم الرباعي الجديد، الذي يتميز بهندسة أفقية بارزة، إلى إشارات التصميم التي يمكن رؤيتها في جميع طرازات Genesis المستقبلية، بحسب موقع menafn.

وتتميز السيارة بمجموعة واسعة من التقنيات الحديثة لمساعدة السائق، بما في ذلك نظام تجنب التعارض الخلفي للمساعدة في تجنب التصادم.

في المقدمة، نجد شعار التصميم الجديد رباعية اللمسات الذي سيصبح شائعًا في طرازات Genesis المستقبلية. وفي العمق، تلتف المصابيح الرباعية التي ترمز إلى أجنحة شعار جينيسيس من الزاوية إلى الزاوية.

و تتدفق خطوط السيارة بشكل أنيق من طرف إلى آخر من خلال خط مكافئ هش ومؤشرات جانبية LED كبيرة مدمجة في المصدات. يتم تطبيق نمط الفتحة المتقاطعة G-Matrix المستوحاة من الضوء المنعكس من الماس المضيء في مناطق مختلفة حول السيارة بدءًا من الشبكة الأمامية وتمتد إلى رسومات جميع عناصر الإضاءة الخارجية.

وتتميز العجلات القياسية مقاس 19 بوصة من نوع الطبق، والتي تشتمل أيضًا على نمط شبكي حول حوافها الخارجية، بتكنولوجيا امتصاص الصوت لتقليل ضوضاء الإطارات بشكل ملحوظ. يهيمن على التصميم الداخلي تدفق متناغم للأسطح الأفقية بما في ذلك تصميم متوازي مبني حول نظام تهوية الهواء وأدوات التحكم في الصوت.