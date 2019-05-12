شاهد: طائرة بدون طيار للبحث عن المفقودين

لدى خدمة الإنقاذ الجوي السويسرية Rega أداة جديدة للاستخدام في البحث عن الأشخاص المفقودين، وهي طائرة بدون طيار يمكنها مسح مناطق واسعة بشكل مستقل وتحديد الأهداف المحتملة.

تم تصميم الطائرة بدون طيار لمساعدة فرق الإنقاذ البشرية في العثور على الأشخاص الذين فقدوا أو أصيبوا أو مرضوا في جبال سويسرا وليشتنشتاين، حيث تعمل شركة Rega.

تم تجهيز الطائرة بدون طيار الصغيرة بكاميرات الأشعة تحت الحمراء وضوء النهار، فضلاً عن وظيفة تتبع الهاتف المحمول، والتي يمكنها تحديد موقع الهاتف داخل منطقة غير مأهولة على بعد مئات الأمتار.

وفي الوقت نفسه، تنقل البرامج المطورة مع الجامعة ETH Zurich نمط البكسل للصور التي تم جمعها وتنقل المعلومات عن أي من البشر المفترضين إلى المشغل على الأرض.

يشتمل البرنامج على خوارزمية للتعلم الآلي، بحيث يصبح أكثر دقة بمرور الوقت، وقد قامت شركة Rega، وهي شركة خاصة لا تهدف للربح، بتطوير الطائرة بعد فشلها في إيجاد حل مناسب بالفعل في السوق.

حيث احتاجت الشركة إلى جهاز يمكنه تغطية مسافات طويلة ويمكن تشغيله لساعات خارج نطاق رؤية المشغل البشري.

وقال ساشا هارديغر، رئيس عمليات طائرات الهليكوبتر، الذي قاد المشروع: “لقد أخذنا المبادرة وقررنا تطوير طائرة ريغا بدون طيار بالتعاون مع شركاء مناسبين”.

“لقد لاحظنا تطور تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وكنا مقتنعين دائما أنها يمكن أن تكون ذات فائدة خاصة في مهام البحث”.

ويؤكد هارديغر أن الطائرة بدون طيار ليس المقصود بها أن تحل محل رجال الإنقاذ البشريين؛ ولكنها أداة لمساعدة فرقها على العمل بشكل أسرع.

وعلى عكس العديد من الطائرات بدون طيار التجارية التي تم تصميمها على أنها كوادكوبتر، يبدو ريغا وكأنه طائرة هليكوبتر صغيرة، لها ثلاثة شفرات دوارة بقطر دوار يزيد قليلاً عن مترين.

وهي مزودة بأنظمة مضادة للتصادم ستسمح لها تلقائيًا بتفادى الطائرات الأخرى بالإضافة إلى العوائق مثل الكابلات العلوية.

تقوم شركة Rega حاليًا بتجربة الطائرة بدون طيار بالتعاون مع الشرطة السويسرية وتعتزم بدء نشرها في عملياتها اعتبارًا من عام 2020.