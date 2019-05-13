شاهد: ما هي الحيل التي تستخدمها شركات الإعلان للترويج للمأكولات؟

تحاول العديد من الشركات الترويج لمنتجاتها الغذائية عن طريق الإعلانات التجارية، التي تظهر فيها مأكولاتها بمظهر يسيل له اللعاب.

إلا أن الواقع ربما يختلف كثيراً عن الشكل الذي تظهر عليه الأغذية في الإعلانات، حيث تستخدم الشركات وسائل وحيل عديدة لتبدو جذابة كما نراها في الإعلانات. وفيما يلي بعض هذه الحيل، بحسب موقع إن دي تي في:

1- عندما تشاهد إعلانات البان كيك والشراب ينسكب عليها بطريقة مدهشة لتبدو شهية للغاية، فتذكر أن البان كيك يمتص الشراب، لذلك تستخدم الشركات زيت المحركات بدلاً من الشراب ليبقى في الأعلى.

2- الكريمة الرائعة التي تراها في أعلى كوب القهوة في الإعلانات التجارية مصنوعة في الغالب من الصابون.

3- يذوب الآيس كريم عند التصوير تحت الإضاءة وفي الأجواء الحارة، لذلك تستخدم بدلاً منه قطع من البطاطا المهروسة الملونة.

4- لتبدو قطع الكيك ثابتة ومنفوشة، تستخدم قطع من الكرتون المقوى وأعواد الأسنان خلال تصويرها.

5- سرعان ما تغرق حبوب الإفطار في الحليب عندما يصب عليها، ولأن الشركات تريد إبراز هذه الحبوب، تستخدم الصمغ بدلاً من الحليب.

6- ليبدو الديك الرومي شهياً وجذاباً تستخدم الكثير من الحيل، حيث يتم طلاؤه بلون مناسب دون طهيه، كما يتم ملؤه بقطع الأوراق والقماش ليبدو منتفخاً.

7- البخار الرائع المتصاعد من الأطعمة في الإعلانات التجارية هو بخار صناعي يتم الحصول عليه من كرات القطن الموضوعة في الميكروويف.

8- الفوران المدهش للمشروبات الغازية ما هو إلا نتيجة استخدام بخاخ من مزيل العرق مع الغليسيرين.

9- تستخدم قطع الشمع الملونة بدلاً من الحلويات التي يمكن أن تبدو مبلولة خلال التصوير.

10- طلاء الأحذية يستخدم أيضاً لمنح قطع اللحم مظهراً جذاباً، ولتبدو وكأنها قد خرجت للتو من الشواية.