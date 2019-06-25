شاهد: مصنوعة في الإمارات و تقوم بجولة في الريف الإنكليزي

منشور 25 حزيران / يونيو 2019 - 10:30
Fenyr SuperSport هو أحدث طراز تطلقه الشركة، وهي نسخة محدودة تم إنتاج 110 سيارة منها فقط
Fenyr SuperSport هو أحدث طراز تطلقه الشركة، وهي نسخة محدودة تم إنتاج 110 سيارة منها فقط
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شهد الريق الإنكليزي الجذاب جولة لسيارة Fenyr SuperSport المصنوعة في دولة الإمارات

شهد الريق الإنكليزي الجذاب جولة لسيارة Fenyr SuperSport المصنوعة في دولة الإمارات.

وشاركت السيارة الفخمة التي يمكن أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2.8 ثانية وبهيكل مستقبلي من ألياف الكربون جنبًا إلى جنب مع مجموعة نادرة من السيارات في حدث Heveningham Concours.
 

ويوفر المحرك المزدوج التيربو سعة 3.8 ليتر 800 قوة حصانًا للسيارة، ويمكنه الوصول إلى سرعة 400 كيلو في الساعة.

ويشمل حدث المملكة المتحدة، الذي يقام في أرض هيفينينغهام هول، وهو منزل فخم على الطراز الجورجي في سوفولك جولة لمسافة 50 ميلًا عبر الريف المحلي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتحت قيادة المؤسس والرئيس التنفيذي رالف دباس، تصنع دبليو موتورز المركبات بالشراكة مع شركات السيارات في جميع أنحاء العالم.

وانضمت الشركة أيضًا إلى الشركة الشقيقة Iconiq Motors التي تتخذ من الصين مقراً لها في عام 2016 بهدف تطوير هوية تصميم جديدة.

Fenyr SuperSport هو أحدث طراز تطلقه الشركة، وهي نسخة محدودة تم إنتاج 110 سيارة منها فقط،  وستظهر في مهرجان Goodwood Festival of Speed ​​في المملكة المتحدة الشهر المقبل.


 

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Via SyndiGate.info


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