شاهد: مقهى ياباني ينفق أكثر من 270 ألف دولار لتركيب مرحاض محاط بخزان سمك ضخم

حقق مقهى ياباني نجاحا باهرا، بفضل مرحاضه الغريب داخل حوض السمك الضخم.

وكان مقهى “Hipopo Papa” معروفا بأنه أكثر المقاهي شعبية بين العشاق، لكن منذ أن قرر المالك تصميم مرحاض مميز للسيدات، أصبح مشهورا بأنه المقهى الوحيد في اليابان وربما في العالم يحتوي على مرحاض حوض سمك.

يقع المرحاض في مقهى Hipopo Papa، في أكاشي على ساحل Hayashizaki Matsue، وهو محاط من ثلاث جهات بأسماك غريبة – وسلحفاة من الذكور.

وبحسب ما ورد أنفق صاحب المقهى أكثر من 200000 جنيه إسترليني لتركيب المرفق غير العادي.

وتم تخصيص الحمام للنساء، ولكن طالما أن المقهى غير مزدحم للغاية، فإن الموظفين سيسمحون للرجال بالذهاب وإلقاء نظرة خاطفة.

وفقًا لـ Oddity Central، فإن الحمام يعمل منذ 12 عامًا، وقد أثبت أنه واحد من أشهر مناطق الجذب السياحي في منطقة أكاشي.

ولكن وجود مثل هذا المرفق غير العادي له عيوبه، حيث يجد الموظفون أن بعض العملاء يقضون وقتًا في المرحاض في الإعجاب بالسمك أكثر مما يفعلون لشراء الأشياء من المقهى.

وفي الوقت نفسه، لاحظ بعض العملاء أنهم خائفون جدًا من استخدام المرحاض بينما تحدق الأسماك بهم، لأن ذلك يجعلهم غير مرتاحين.

من المعروف أن اليابانيين لديهم أكثر مراحيض التكنولوجيا الفائقة في العالم، بعضها يحتوي على أغطية ذاتية الغلق ووظائف التدليك.

يتم عرض بعض من الأكثر غرابة في طوكيو على صفحة instagram toilets_a_go_go.

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