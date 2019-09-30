شاهد: “بولينجر موتورز” تكشف عن نماذج B1 و B2 الكهربائية

كشفت شركة بولينجر عن نسخة بأربعة أبواب من شاحناتها الكهربائية القادمة، وهما b1 و b2.



النماذج الأولية الجديدة، التي كشفت عنها الشركة خلال حدث بث مباشر يوم الخميس، مغطاة باللون الأسود وتشارك معظم المواصفات الفنية كسابقاتها.



أطلقت شركة بولينجر موتورز أول شاحنة EV في عام 2017، وهي عبارة عن طراز رمادي من طراز “gunhouse” ذو البابين مع لمسات سوداء ونهاية عجلة الساتان الأسود.



يشتمل الإصداران b1 و b2 بأربعة أبواب على نفس مواصفات الإصدار ثنائي الباب، كما أنهما يتميزان بنفس القوة المحركة.



تأتي B1 و B2 مع نظام الدفع بالعجلات الأربعة، التعليق الهيدروليكي، بطارية 120 كيلو وات في الساعة، لتقديم ما مجموعه 614 حصان و 668 رطل قدم (905 نانومتر) من عزم الدوران وتوفر مجموعة من 200 ميل (320 كم).



تبلغ سرعة الشاحنة 100 ميل في الساعة، ويمكن أن تتراوح من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 4.5 ثوانٍ فقط.



تبلغ ساعات عزم الدوران 472 رطلا، ولكل من الطرازين سعة حمولة تصل إلى 5.201 رطل وقدرة سحب تبلغ 7500 رطل.



تخطط شركة بولينجر لبناء شاحنتين كهربائيتين من الفئة 3 في منطقة ديترويت وتقول إن لديها بالفعل أكثر من 30.000 حجز بدون التزام، ولن يبدأ الإنتاج حتى وقت لاحق من العام المقبل، ولم تذكر شركة بولينجر أي شيء بخصوص السعر حتى الآن.

