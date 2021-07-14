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شركات السفر تهبط بأسهم أوروبا مع تصاعد مخاوف التضخم

منشور 14 تمّوز / يوليو 2021 - 08:56
شركات السفر تهبط بأسهم أوروبا مع تصاعد مخاوف التضخم
زاد سهم بيت الأزياء الألماني هوجو بوس 4.4% بعد أن توقعت نمو الإيرادات بين 30 و 35% هذا العام
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تراجعت الأسهم الأوروبية من ذروتها اليوم ونالت مخاوف حيال التضخم من المعنويات عالميا في حين هبطت أسهم قطاع السفر نتيجة القلق من انتشار سلالة دلتا في القارة

تراجعت الأسهم الأوروبية من ذروتها اليوم ونالت مخاوف حيال التضخم من المعنويات عالميا في حين هبطت أسهم قطاع السفر نتيجة القلق من انتشار سلالة دلتا في القارة بحسب "رويترز".

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وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%. وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه 1% وهبط سهم شركة السفر توي 4.2%. وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% بفعل قوة الإسترليني بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا تجاوز المعدل المستهدف في يونيو.

وكان القلق انتاب الأسواق بعدما أظهرت بيانات أمس أن التضخم في أمريكا ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو ما دفع كثيرا من المتعاملين لوضع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبكر من المتوقع في الحسبان. وزاد سهم بيت الأزياء الألماني هوجو بوس 4.4% بعد أن توقعت نمو الإيرادات بين 30 و 35% هذا العام.

Via SyndiGate.info


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