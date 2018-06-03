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آياتا: شركات الطيران العالمية تصدر تحذيراً بشأن التوترات التجارية

آياتا: شركات الطيران العالمية تصدر تحذيراً بشأن التوترات التجارية
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