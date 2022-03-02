شركات عالمية تتخذ موقفا ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا

شنت روسيا حربًا على جارتها أوكرانيا بعد فترة من المفاوضات العسكرية والسياسية، هذه الحرب وضعت روسيا واقتصادها في موقف سيء في العالم والعديد من الدول.

بدأت بعض الحكومات والمنظمات بفرض عقوبات صارمة على روسيا بسبب هذه الحرب، فيما أغلقت العديد من الدول مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وقامت عدد من البنوك بإغلاق نظام الرسائل المالية "SWIFT".

وإلى جانب هذه الإجراءات قررت عدد من الشركات متعددة الجنسيات وفي مختلف المجالات اتخاذ موقف بإغلاق أبواب شركاتها المتواجدة في روسيا، ليس فقط بسبب الخوف منه تدهور الاقتصاد والوضع المادي لكن لأسباب وصفت بـالأخلاقية للتعبير عن رفضهم لهذه الحرب.

أبرز الشركات التي أعلنت عن موقف واضح ضد روسيا:

1. بي بي النفطية

أعلنت شركة النفط البريطانية بي بي (BP) وهي ثالث اكبر شركة نفط خاصة في العالم والتي يتواجد مقرها في مدينة لندن عن بيع حصتها البالغة 14 مليار دولار في شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت دون الكشف عن لمن ستذهب هذه الحصة.

2. رويال داتش شل

شركة رويال داتش شل والمعروفة باسم شركة شل وهي شركة نفط بريطانية متعددة الجنسيات، هولندية الأصل، قررت أن تمشي على خطى شركة بي بي وأعلنت إنهائها الشراكة مع شركة غازبروم الروسية، ويتضمن إنهاء الشراكة منشأة سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال ومشاركتها في مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2.

3. اكوينور ايه اس ايه

أعلنت شركة اكوينور (Equinor ASA) ، وهي من أكبر شركات الطاقة في النرويج، عن نيتها الإنسحاب من كافة المشتركة في روسيا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار.

4. الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي

كشف الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي وهو أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم إنه سيجمد أصولا روسية تبلغ قيمتها نحو 2.8 مليار دولار، كما أنه سيعلن عن خطة للخروج في 15 مارس آذار.

5. بيكر ماكنزي

بيكر ماكينزي هي شركة محاماة متعددة الجنسيات مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست هذه الشركة في عام 1949 وتمتلك 77 مكتبًا في ما يقارب الـ 46 دولة. أعلنت شركة بيكر ماكينزي أنها ستقطع العلاقات مع العديد من العملاء الروس بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

6. لينك ليترز

وهي شركة محاماة متعددة الجنسيات تأسست في عام 1838 بمدينة لندن، وهي عضو في "الدائرة السحرية"، وأعلنت هذه الشركة أنها تراجع جميع أعمال الشركة المتعلقة بروسيا.

7. مكنزي

أدان بوب ستيرنفيلز، الشريك الإداري العالمي لشركة الاستشارات الإدارية، الغزو الروسي لأوكرانيا وأعلن أن الشركة لن تتعامل مع أي كيان حكومي في روسيا. وبالرغم من ذلك لن تغلق الشركة مكاتبها في موسكو.

8. دايملر ايه جي

وهي من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية في العالم، مقرها الرئيسي في مدينة لاينفلدن-إشتردينجن ، ألمانيا. وقالت الشركة إنها ستوقف أنشطتها التجارية في روسيا حتى إشعار آخر، وتدرس مراجعة العلاقات مع شريك المشروع الروسي المشترك Kamaz PJSC.

9. فولفو

أعلنت شركة فولفو السويدية للسيارات عن وقف مبيعاتها وإنتاجها في روسيا.

10.هارلي ديڨيدسون

شركة هارلي ديڨيدسون، هي شركة أمريكية مُصنعة للدراجات النارية تأسست في ميلواكي، ويسكنسن، وهي واحدة من كُبرى الشركات المُصنِعة للدراجات النارية في أمريكا، أعلنت شركة تصنيع الدراجات النارية الأمريكية تعليق أعمالها في روسيا.

11. جنرال موتورز

جنرال موتورز، من أكبر الشركات المصنعة للسيارات والشاحنات في العالم, وقالت شركة جنرال موتورز إنها أوقفت الشحنات إلى روسيا.

12. ميرسك سيلاند

شركة ميرسك سيلاند هي شركة للنقل البحري تأسست في كوبنهاغن عام 1904م وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم.

أعلنت شركة الشحن الدنماركية عن تعليق عمليات التسليم من وإلى روسيا وقالت الشركة: "سلامة موظفينا هي أولويتنا الأولى وقد قمنا بسن خطط الطوارئ الخاصة بنا والتي تشمل وقف الإنتاج في أوكرانيا، وإغلاق مصنعنا ومطالبة الزملاء في البلاد بالبقاء في منازلهم واتباع الإرشادات المحلية".

13. إكسون موبيل

إكسون موبيل ‏ هي شركة نفط وغاز مُتعدِّدة الجنسيات مقرها في مدينة إرفينغ بولاية تكساس، وقالت الشركة إنها ستنهي عملياتها في منشأة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في شرق روسيا وتوقف أي استثمارات جديدة في البلاد.

14. بوينغ

شركة بوينغ ‏ شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات، مقرها في مدينة شيكاغو، تأسست في عام 1916، أصدرت الشركة بيانًا أعلنت فيه أنها علقت مؤقتًا العمليات الرئيسية في روسيا، بما في ذلك أعمال مركز التصميم في موسكو حيث توظف أكثر من 1000 مهندس. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بوينج بتعليق خدمات قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية.

15. Roku

أعلنت شركة البث يوم الثلاثاء (2 مارس) أنها لن تقدم بعد الآن شبكة التلفزيون الروسية التي تسيطر عليها الدولة "أر تي" بين قنواتها.

16. نايكي

شركة نايكي شركة أمريكية كبيرة لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية. تأسست في 1964 قالت الشركة إنها أوقفت مبيعات منتجاتها عبر الإنترنت في روسيا لأنها "لا تستطيع ضمان تسليم البضائع للعملاء".

17. فورد

شركة فورد هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لتصنيع السيارات. مقرها في مدينة ديربورن في ولاية ميشيجان الأمريكية، أعلنت فورد تعليق مشروعها المشترك الروسي "حتى إشعار آخر".

18. أبل

أعلنت الشركة أنها أوقفت مبيعات المنتجات في روسيا، وقيدت تطبيقات RT في Sputnik بحيث لا يمكن تنزيلها إلا في الدولة وتعطيل ميزة المرور داخل خرائط أبل في أوكرانيا "كإجراء أمان واحتياطي لـ المواطنون الأوكرانيون.

19. سناب

أعلنت الشركة الأم لسناب شات أنها أوقفت مبيعات الإعلانات لمشتري وسائل الإعلام الروسية والبيلاروسية، وأنها أوقفت عرض الإعلانات في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الشركة بتقديم 15 مليون دولار لمنظمات تساعد تلك الموجودة في أوكرانيا.

20. بي إم دبليو

بي إم دبليو هي شركة ألمانية متعددة الجنسيات ومقرها ميونيخ ، بافاريا، ألمانيا. تأسست في عام 1916، قالت الشركة إنها أوقفت تصدير السيارات إلى روسيا وستوقف الإنتاج.

21. ميتا

ميتا هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات مقرها مينلو بارك. تأسست عام 2004، لم يعد المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام الحكومية الروسية موصى به للمستخدمين في فيسبوك وقريبًا انستجرام.

وفي وقت سابق قامت الشركة بتقييد الوصول إلى حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية في أوكرانيا، ومنعت وسائل الإعلام الحكومية الروسية من عرض الإعلانات وكسب الأموال من حساباتها على المنصة وقالت إنها ألغت المنشورات المتعلقة بحملة تضليل تستهدف أوكرانيا.

22. دايركت تي في

دايركت تي في ‏ هي شركة أمريكية تقدم خدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية مقرها في إل سغوندو، كاليفورنيا. أعلنت الشركة أنها تخطط لإسقاط قناة آر تي الروسية في أمريكا.

23. أديداس

أديداس شركة ملابس رياضية مقرها ألمانيا، أعلنت أديداس أنها ستعلق شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم ، لتنضم إلى فيفا و UEFA.

24. يوتيوب

انضم تطبيق يوتيوب إلى المنصات التقنية في منع الوصول عبر الإنترنت إلى القنوات الإعلامية الروسية التي تسيطر عليها الدولة RT و Sputnik لمستخدميها في أوروبا بعد ضغوط من المسؤولين الأوروبيين.

25. ماستر كارد، فيزا، أميريكان اكسبرس

كشفت عملاقة بطاقات الائتمان الأمريكية إنهم منعوا البنوك الروسية من شبكات الدفع الخاصة رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.

26. شركة والت ديزني

أعلنت شركة الترفيه العملاقة ، الإثنين (28 فبراير) ، عن وقف إطلاقها لأفلامها المسرحية في روسيا ، بما في ذلك فيلمها المرتقب من إنتاج شركة بيكسار "Turning Red".

27. تويتر

أعلن تطبيق تويتر أنه سيصنف التغريدات التي تشارك معلومات من حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية. يأتي ذلك بعد أن قررت تعليق الإعلانات مؤقتًا في أوكرانيا وروسيا "لضمان رفع مستوى معلومات السلامة العامة المهمة وعدم الانتقاص من الإعلانات.

28. إير بي إن بي

إير بي إن بي (Airbnb) هي شركة أمريكية تدير سوقًا عبر الإنترنت للسكن، مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، أعلنت المنصة أنها ستوفر مساكن مجانية مؤقتة لما يصل إلى 100000 لاجئ من أوكرانيا، والتي ستدفعها الشركة ومن خلال التبرعات.

29. إتسي

إتسي (Etsy) هو موقع تجارة إلكترونية عبر الإنترنت، كان قد أعلن إلغاء جميع الرسوم المستحقة للبائعين المقيمين في أوكرانيا، وتبلغ قيمة هذه الرسوم حوالي 4 ملايين دولار وتهدف إلى تعويض "المصاعب المالية الهائلة" للمبدعين المتضررين من النزاع.

يُشار إلى أن بعض الشركات أعلنت خروجها من أوكرانيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث أغلقت شركة Coca-Cola Hellenic Bottling، الشريك الأوروبي لشركة Coca-Cola ، عملياتها في أوكرانيا.