شركة آبل تُغرم 27 مليون دولار لإبطائها هواتف «آيفون» القديمة

غُرّمت شركة «أبل» الأميركية بمبلغ 25 مليون يورو (27 مليون دولار) بسبب إبطائها أجهزة «آيفون» القديمة عمداً دون توضيح ذلك للمستهلكين، وفقاً لتقرير نشره موقع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).

وفرضت الغرامة هيئة مراقبة المنافسة والاحتيال في فرنسا، التي قالت إن المستهلكين لم يتم تحذيرهم بشأن هذا الموضوع من قبل. وأعلنت «أبل» في بيان أنها حلت المشكلة مع الهيئة.

وكان كثير من العملاء يشكون منذ فترة طويلة من أن «أبل» أبطأت هواتف «آيفون» القديمة لتشجيع الناس على شراء الإصدارات الحديثة من أجهزتها.

وفي 2017، أكدت الشركة أنها أبطأت بعض الأجهزة، ولكن ليس لتشجيع الناس على شراء هواتفها الجديدة.

وقالت إن بطاريات «الليثيوم أيون» الموجودة في الأجهزة أصبحت أقل قدرة على توفير المتطلبات الحالية. وقد ينتج عن ذلك وقف تشغيل أجهزة «آيفون» بشكل غير متوقع لحماية مكوناتها الإلكترونية. لذلك، أصدرت الشركة تحديثاً لبرنامج هواتف «آيفون 6» و«6 إس» و«إس إي» «سهّل» عمل البطارية.

وقالت هيئة الرقابة الفرنسية إن مالكي الهواتف «لم يعرفوا أن تحديث نظام التشغيل الخاص بـ(آيفون) يمكن أن يبطئ أجهزتهم». وأكدت أن «(أبل) ارتكبت جريمة عبر القيام بممارسة تجارية خادعة»، ووافقت على دفع الغرامة.