شركة النفط الأمريكية ExxonMobil تلغي 1600 وظيفة في أوروبا

قالت شركة النفط الأمريكية العملاقة ExxonMobil اليوم الاثنين إنها تعتزم خفض قوة العمل الأوروبية بما يصل إلى 1600 فرد في فروع الشركة المختلفة بنهاية 2021 في إطار مراجعة عالمية.

أوضحت الشركة أن مقدار الخفض في كل دولة سيتوقف على حجم نشاطها المحلي وأوضاع السوق، بعدما عصفت جائحة كوفيد-19 بالطلب على منتجاتها وعقب تراجع أسعار الخام.

وتسرح شركات نفط كبيرة موظفين وتخفض الإنفاق وتكبح توزيعات الأرباح بهدف توفير السيولة في ظل تكهنات قاتمة لأسعار الطاقة التي يُتوقع أن تظل ضعيفة لسنوات.

كانت ExxonMobil أعلنت الشهر الماضي عن تسريح طوعي للعاملين في أستراليا وقالت إن خفض الوظائف سيستمر على مستوى العالم حتى 2021.