شركة Nvidia تشتري Arm Holdings من SoftBank مقابل 40 مليار دولار

وافقت شركة Nvidia لصناعة الرقائق على شراء شركة Arm Holdings ، وهي مصممة رقائق للهواتف المحمولة ، من SoftBank في صفقة قيمتها 40 مليار دولار ، حسبما أعلنت الشركتان يوم الأحد.

وستشمل الصفقة 21.5 مليار دولار في أسهم Nvidia و 12 مليار دولار نقدًا ، بما في ذلك 2 مليار دولار تدفع عند التوقيع.

وكانت قد استحوذت Softbank على Arm في عام 2016 مقابل 31.4 مليار دولار في عام 2016 في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ على الإطلاق.

واشتهر Arm بأنه مصمم الهندسة المعمارية المستخدمة في الرقائق في العديد من الهواتف المحمولة ، بما في ذلك شرائح Qualcomm المستخدمة في معظم هواتف Android ، بالإضافة إلى iPhone من Apple. تخطط Apple أيضًا لتحويل أجهزة كمبيوتر Mac الخاصة بها من رقائق Intel إلى تصميم قائم على الذراع.

وتعهدت Nvidia، التي تُستخدم رقائقها على نطاق واسع لدعم تطبيقات الرسومات والذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة ، بأنها "ستواصل نموذج الترخيص المفتوح وحيادية العملاء".