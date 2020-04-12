شركتا كيا وهيونداي قد تسجلان تراجعات في الإيرادات خلال الربع الأول

من المتوقع أن تتكبد شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز الكوريتين الجنوبيتين تراجعا كبيرا في إيراداتهما خلال الربع الأول بسبب تداعيات فيروس كورونا على الانتاج والمبيعات.

وتوقعت خدمة يونهاب انفورماكس، الخدمة المالية لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن تسجل هيونداي أرباحا تشغيلية بقيمة 700 مليار وون ( 577 مليون دولار) خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، بانخفاض بنسبة 15 % مقارنة بـ 824.9 مليار وون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقبل تفشي الفيروس، كانت هيونداي تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 1.2 تريلون وون خلال الربع الأول، على خلفية إطلاق طرازات جديدة.

ومن المتوقع أن تتراجع أرباح شركة كيا بنسبة 44% لتصل إلى 333.5 مليار وون خلال الربع الأول مقارنة بـ 594.1 مليار وون خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكان كيا تتوقع قبل تفشي الفيروس أن تسجل أرباحا تشغيلية بقيمة 500 مليار وون خلال الربع الأول.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، علقت الشركتان معظم أعمال مصانعهما في الخارج. ومازال العمل مستمرا في المصانع بكوريا الجنوبية والصين، بالإضافة إلى مصنع كيا في سلوفاكيا.

وقال محللون إن الشركتين سوف تركزان على المبيعات المحلية لحين تباطؤ وتيرة تفشي فيروس كورونا وانتعاش المبيعات في الأسواق الخارجية.

ويتوقع المحللون أن تسجل هيونداي وكيا أرباحا تشغيلية بقيمة 735.5 مليار وون و 300 مليار وون على التوالي، خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو، وذلك مقارنة بالارباح التي سجلتها الشركتان خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت 1.238 تريليون و 533.5 مليار وون على التوالي.