شركتا Fiat Chrysler و PSA المالكة لـ Peugeot تتفقان على اندماج ملزم بقيمة 50 مليار دولار

قالت Fiat Chrysler و PSA المصنعة لسيارات Peugeot إنهما اتفقتا على اندماج ملزم في صفقة بقيمة 50 مليار دولار ستمهد الطريق إلى تأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، وأعلنت الشركتان متوسطتا الحجم، اللتان لم تقررا بعد اسم شركتهما الجديدة، قبل ستة أسابيع عن خطط للارتباط ستعيد رسم القطاع العالمي، في وقت يواجه فيه مصنعو السيارات تراجعاً عالمياً في الطلب.

وأكدت الشركتان أن مجلس إدارة الشركة الجديدة سيضم 11 عضوا تُرشح كل شركة خمسة منهم، وسيتولى رئيس PSA، كارلوس تافاريس الذي سيصبح الرئيس التنفيذي للكيان المدمج لمدة خمس سنوات المقعد الإضافي بالمجلس.

وقبل اكتمال الدمج بين الشركتين مناصفة، ستخفض Dongfeng Group الصينية حصتها التي تبلغ 12.2% في شركة السيارات الفرنسية عبر بيع 30.7 مليون سهم لـ PSA، وستملك Dongfeng حصة بـ 4.5% في المجموعة.

ويواجه مصنعو السيارات أيضا تكاليف مرتفعة لتطوير طرز أقل تلويثا للبيئة مع وضع أهداف أكثر صرامة للانبعاثات، وقالت شركتا السيارات في بيان إن من المتوقع إتمام الدمج خلال 12 إلى 15 شهرا المقبلين، ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف قدرها 4 مليارات دولار من خلال الدمج بين التقنيات وعبر اتفاقات شراء مشتركة.

