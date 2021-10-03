شلالات إكسبو 2020 دبي... لمسة ساحرة تتحدى الجاذبية

انطلق معرض إكسبو 2020 دبي في مطلع أكتوبر يوم الجمعة (واحد أكتوبر)، حيث شهد معرض إكسبو 2020 دبي الكثير من الفعاليات،وضم العديد من الأجنحة ذات التصاميم الإبداعية واللمسات الساحرة، وكان هناك العديد من المفاجآت الكبرى، وكان في معرض إكسبو 2020 دبي ما جذب الأنظار بقوة وهي شلالات إكسبو 2020 دبي التي تتحدى الجاذبية.





شلالات إكسبو 2020 دبي

تقع شلالات إكسبو 2020 دبي في منطقة خاصة، بين ساحة الوصل و حديقة اليوبيل، وتم تنفيذ شلالات إكسبو 2020 دبي من قبل شركة "دبليو إي تي ديزاين"،,وتعد شلالات إكسبو 2020 دبي من المناظر الباقية في أذهان الزائرين والمشاركين، حيث تمزج شلالات إكسبو 2020 دبي بين التدفقات المائية والتشكيلات النارية الملفتة، وتجمع شلالات إكسبو 2020 دبي بين الأرض والماء والنار بطريقة تدهش البصر.



وتضم شلالات إكسبو 2020 دبي، صفائح مائية عملاقة تنحدر على جدران عمودية بارتفاع 13 متراً، وهي تتدفق على أنغام أوركيسترا الموسيقار الشهير رامين غوادي، وتوصف شلالات إكسبو 2020 دبي أنها تتحدى الجاذبية.



وفي وسط شلالات إكسبو 2020 دبي حلقة نارية تنطلق منها ألسنة اللهب بألوان حمراء وخضراء وصفراء.

وأبرز ما يميز هذه النيران في شلالات إكسبو 2020 دبي أنها لا تنتج أي كربون، وتعتمد على الهيدروجين النقي، وذلك وفقاً مع مبدأ الاستدامة، وهو ضمن أجندة معرض إكسبو 2020 دبي وخطة الأمم المتحدة.

