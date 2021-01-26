صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 12%

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019. حيث سجلت 5.3 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار.

وبحسب المسح الإحصائي للتجارة الخارجية عن نوفمبر الماضي الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، مثلت (اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما) 28.9 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، تلاها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بنسبة 25.1 في المائة، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بمقدار 1.6 مليار ريال بنسبة 8.9 في المائة.

وسجلت الواردات في شهر نوفمبر الماضي ارتفاعاً قوامه 8.4 في المائة بمقدار بلغ 3.7 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 47.8 مليار ريال، مقابل 44 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2019. وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع.