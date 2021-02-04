صندوق النقد الدولي: التعافي لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد يعتمد على تدابير احتواء فيروس كورونا

تقرير النظرة المستقبلية لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي لعام 2021:

- الحاجة إلى سياسات نشطة لتجنب التعافي غير المتكافئ للاقتصاد العالمي

- تعديلات تصاعدية لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2020 من -5% إلى -3.8%

- الإبقاء على توقعات نمو اقصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2021 دون تغيير

- مسار التعافي من أزمة كورونا ما زال بعيدا