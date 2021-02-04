صندوق النقد الدولي: التعافي لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد يعتمد على تدابير احتواء فيروس كورونا

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تقرير النظرة المستقبلية لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي لعام 2021
تقرير النظرة المستقبلية لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي لعام 2021:
- الحاجة إلى سياسات نشطة لتجنب التعافي غير المتكافئ للاقتصاد العالمي
- تعديلات تصاعدية لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2020 من -5% إلى -3.8%
- الإبقاء على توقعات نمو اقصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2021 دون تغيير
- مسار التعافي من أزمة كورونا ما زال بعيدا
Via SyndiGate.info
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