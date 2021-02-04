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صندوق النقد الدولي: التعافي لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد يعتمد على تدابير احتواء فيروس كورونا

منشور 04 شباط / فبراير 2021 - 08:01
التعافي لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد يعتمد على تدابير احتواء فيروس كورونا
مسار التعافي من أزمة كورونا ما زال بعيدا
أبرز العناوين
تقرير النظرة المستقبلية لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي لعام 2021

تقرير النظرة المستقبلية لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي لعام 2021:

- الحاجة إلى سياسات نشطة لتجنب التعافي غير المتكافئ للاقتصاد العالمي

- تعديلات تصاعدية لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2020 من -5% إلى -3.8%

- الإبقاء على توقعات نمو اقصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2021 دون تغيير

- مسار التعافي من أزمة كورونا ما زال بعيدا

هل عام 2021 الأفضل للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط؟
ضغوط كورونا تزيد الديون العالمية

Via SyndiGate.info


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