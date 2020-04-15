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صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط -3.3% في 2020

منشور 15 نيسان / أبريل 2020 - 10:20
صندوق النقد يتوقع تآكل 425 مليار دولار من اقتصادات الشرق الأوسط ووسط آسيا.
صندوق النقد الدولي
أبرز العناوين
صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط -3.3% في 2020

صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط -3.3% في 2020.
صندوق النقد يتوقع تآكل 425 مليار دولار من اقتصادات الشرق الأوسط ووسط آسيا.
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Via SyndiGate.info


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