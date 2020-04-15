صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط -3.3% في 2020

صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط -3.3% في 2020.

صندوق النقد يتوقع تآكل 425 مليار دولار من اقتصادات الشرق الأوسط ووسط آسيا.

صندوق النقد: هبوط متوقع في صادرات دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى النفطية بنحو 250 مليار دولار.

صندوق النقد: الاقتصاد المصري سيسجل وحده نموا إيجابيا بين الدول المنطقة في 2020.

صندوق النقد النمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا سيتعافى من كورونا في 2021.