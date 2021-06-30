  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. صندوق النقد الدولي يمنح السودان قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يمنح السودان قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار

منشور 30 حزيران / يونيو 2021 - 05:58
صندوق النقد الدولي يمنح السودان قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار
السودان
أبرز العناوين
قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء 29 يونيو، إن مجلسه التنفيذي وافق على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرا

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء 29 يونيو، إن مجلسه التنفيذي وافق على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار ومدته 39 شهرا ن بعد أن توصل البلد إلى تسوية لمتأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين.

اقرأ ايضاًأميركا تشيد بالتقدم الكبير والجوهري في سياسة السودان المالية أميركا تشيد بالتقدم الكبير والجوهري في سياسة السودان المالية

وأبلغ مسؤول بصندوق النقد مؤتمرا صحفيا أن عملية تخفيف الدين التي من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاث سنوات ستخفض في نهاية المطاف عبء ديون السودان الخارجية إلى حوالي ستة مليارات دولار من المستوى
الحالي البالغ نحو 56.6 مليار دولار، أو 163 بالمئة من الناتج  المحلي الإجمالي.

كلمات دالة:الاقتصاد السودانيصندوق النقد والسودان

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...