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صندوق النقد: السودان يحرز تقدما لتخفيف الديون

منشور 09 أيّار / مايو 2021 - 06:48
السودان يحرز تقدما لتخفيف الديون
السودان نجح في تجاوز المراجعة الثانية لبرنامج مراقبة موظفي صندوق النقد الدولي لتطبيق البرنامج الاقتصادي للسودان
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أعلن صندوق النقد الدولي أن "الأداء القوي المستدام" للسودان وفقا لآلية مراقبة موظفي الصندوق لتطبيق البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه السلطات السودانية

أعلن صندوق النقد الدولي أن "الأداء القوي المستدام" للسودان وفقا لآلية مراقبة موظفي الصندوق لتطبيق البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه السلطات السودانية، كان من بين شروط التوصل لاتفاق لتخفيف الديون، مشيرا في بيان اليوم الجمعة إلى اكتمال المراجعة الثانية للبرنامج.

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ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، الجمعة، عن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم قوله، في تغريدة بتويتر تعليقا على هذا الإعلان، إن السودان نجح في تجاوز المراجعة الثانية لبرنامج مراقبة موظفي صندوق النقد الدولي لتطبيق البرنامج الاقتصادي للسودان، مشيرا إلى أن ذلك يمهد الطريق أمام السودان للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتي من المأمول أن تؤدي إلى تخفيف كبير للديون بالنسبة للسودان، وكذلك توفير خطوط ائتمانية جديدة.

 

كلمات دالة:الاقتصاد السوداني

Via SyndiGate.info


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