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صندوق النقد يشير إلى ظهور بوادر تعافٍ اقتصادي عالمي

منشور 21 آذار / مارس 2021 - 09:16
صندوق النقد يشير إلى ظهور بوادر تعافٍ اقتصادي عالمي
الصندوق سيُحَدث في مطلع أبريل، توقعات يناير للنمو العالمي، التي كانت 5.5 %
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أشار المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي اليوم، إلى ظهور بوادر تعافٍ اقتصادي عالمي، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة، منها ظهور سلالات جديدة من فيروس «كورونا».

أشار المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي اليوم، إلى ظهور بوادر تعافٍ اقتصادي عالمي، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة، منها ظهور سلالات جديدة من فيروس «كورونا».

 وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيُحَدث في مطلع أبريل، توقعات يناير للنمو العالمي، التي كانت 5.5 %، لتعكس التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة، دون أن يذكر تفاصيل.

 وفي خطاب ألقاه أمام منتدى التنمية الصيني، أثار أوكاموتو مخاوف حول التباين المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، في ظل وقوع حوالي 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، منذ ظهور الوباء.

 

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كلمات دالة:صندوق النقد الدوليالاقتصاد العالمي

Via SyndiGate.info


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