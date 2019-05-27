صور: أخطر 16 مطار في العالم

قدم موقع “aol” قائمة تضم أخطر المطارات في العالم، والتي يقول أنها تخيف حتى المسافرين الذي اعتادوا السفر على متن الطائرات بشكل متكرر.

وتتمركز هذه المطارات في مناطق مختلفة من العالم، وفيما يلي أخطر 16 مطار في العالم بالصور:

مطار لوكلا، نيبال

هذا المطار خطير بسبب المدرج القصير، وبسبب طوله وموقعه بين الجبال، ونقص الطاقة ومراقبي الحركة الجوية.

مطار تونكونتين، هندوراس

هناك مطار آخر على ارتفاع عالٍ على القائمة لأنه وفقا لـ Interesting Engineering، من أجل التخطيط للهبوط في مطار Toncontin، يجب التحويل سريعا بدرجة 45 درجة للوصول إلى الوادي.

مطار الأميرة جوليانا الدولي، سانت مارتن

تتطلب الطائرات الكبيرة العريضة التي تحمل السياح إلى سانت مارتن أكثر من 8000 قدم من المدرج للهبوط بسلام، وما يجعل مطار الأميرة جوليانا الخلاب خطيرا هو أن المدرج الذي يبلغ طوله 7100 قدم تقنيًا تم بناؤه أصلاً للطائرات الأصغر التي كانت تتردد على الجزيرة قبل الطفرة السياحية.

مطار بارو، بوتان

هذا المطار المتواضع إلى حد ما مع المدرج المجهري الذي يبلغ ارتفاعه 6500 قدم بين قمم جبال الهيمالايا التي يبلغ ارتفاعها 18000 قدم، هو من أخطر المطارات في العالم، وهناك ثمانية طيارين فقط مؤهلون للقيام بالهبوط في مطار بارو.

مطار نارسارسواك، جرينلاند

لممرات القصيرة المغطاة بالجليد ودرجات الحرارة شديدة البرودة والرياح الشديدة وضعف الرؤية بسبب الثلوج الغزيرة، وأيضا غيوم الرماد من البراكين النشطة القريبة تجعل الهبوط في مطار نارسارسواك في جرينلاند مخيفا جدا.

مطار ماديرا، البرتغال

وفقًا لجالوبنيك، “هناك 20 ربانا فقط من الخطوط الجوية البريطانية مؤهلون للعمل في مطار ماديرا (FNC)، حيث يستخدمون نقاط الطريق لإرشادهم، ولا يوجد نظام هبوط للأجهزة (ILS) ) لذلك يجب على الطيارين التنقل في التضاريس الصعبة يدويا.

مطار كورشوفيل، فرنسا

يقع في جبال الألب الفرنسية، بالقرب من الحدود الإيطالية، وما يجعل مطار كورشوفيل خطيرا جدا هو الارتفاع بالطبع (6500 قدمًا)، ولكن أيضا المدرج الصغير البالغ طوله 1760 قدم ومنحدره التدرجي 18.5 في المئة مما يجعل من الضروري للطائرات الصغيرة التي تهبط هنا أن تهبط بزوايا مائلة فقط لإبطاء السرعة.

مطار جبل طارق، جبل طارق

يقول واو ترافيل إن مطار جبل طارق يحتوي على مدرج واحد وأن هذا المدرج الخطير يخترق الشارع الرئيسي للمدينة، ولذلك تتوقف السيارات في كل مرة تهبط فيها طائرة أو تقلع.

مطار غيسبورن، نيوزيلندا

في حين يجب أن تتوقف حركة المرور على الطرق أمام الطائرات في جبل طارق، يجب تنسيق عمليات الهبوط في مطار جيسبورن على الحافة الشرقية للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا مع خدمة السكك الحديدية الوطنية التي تدير خط بالميرستون نورث- جيسبورن مباشرة عبر الخط الرئيسي المرصوف وثلاثة مدارج عشبية.

MCAS فوتينما، أوكيناوا اليابان

“إن وضع MCAS Futenma” يعد انتهاكا مباشرا لمعايير السلامة الموضوعة للمطارات العسكرية من قبل وزارة البحرية الأمريكية، وفقا لأنظمة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، حيث يقع مدرج فيلق سلاح الجو في وسط المدينة المزدحمة، مع المدارس والمستشفيات والشركات، وأكثر من 3000 من السكان.

مطار بيرت موني، بوتي مونتانا

من المؤكد أن لديه محطة جديدة تبلغ تكلفتها 10.5 مليون دولار، ولكن هذا المطار الخلاب بين متنزه يلوستون و Glacier National Parks لا يزال يعتبر خطيرا بسبب الافتقار إلى برج المراقبة، ووجود العديد من العوائق أثناء الهبوط.

مطار مقاطعة أسبن / بيتكين، كولورادو

وفقا لـ Telegraph، فإن مطار Aspen’s يعتبر خطيرا لنهجه الحاد والجبال المحيطة بالممر الذي يجبر الطيارين المدربين خصيصا على الهبوط والإقلاع في اتجاهين معاكسين أثناء استخدام المدرج الفردي.

مطار تيلورايد الإقليمي، كولورادو

ليس من المستغرب أن يتم تصنيف مطار آخر في كولورادو روكي ماونتن كأحد أكثر المطارات خطورة، ويقع مطار Telluride الإقليمي على ارتفاع 9000 قدم فوق مستوى سطح البحر، مما يجعله أعلى مطار تجاري في أمريكا الشمالية. هناك منحدرات ضخمة على طرفي المدرج الوحيد للمطار، ورياح جبلية قوية في الشتاء البارد، وكلها تعمل على جعل هبوط طائرة في تيلورايد خطيرا حتى بالنسبة للطيارين ذوي الخبرة.

مطار سابا الهولندي الكاريبي

قد تظن أن كينغ كونغ خطير، لكن “جزيرته الأصلية” في منطقة البحر الكاريبي الهولندية بها مطار يحرض على المزيد الخوف من الغوريلا الشهيرة، ويقع هذا المدرج الصغير الضيق البالغ طوله 1300 قدم على حافة المنحدر، وهو أمر مخيف بما فيه الكفاية حتى بالنسبة للمسافرين الأكثر خبرة.

مطار كونجونهاس، ساو باولو، البرازيل

وفقًا لتقرير Forbes، فإن هذا المطار الإقليمي الذي يخدم 12 مليون شخص في ساو باولو، يقع في جزء كبير من المدينة الضخمة ويمنحك الانطباع بأنك تلغي قمم المباني الشاهقة وأنت تهبط”، ويعتبر هذا المطار واحدا من أكثر المطارات خطورة في العالم، حيث أن الممرات زلقة وتسببت في عدد كبير من الحوادث المميتة.

مطار سفالبارد، النرويج

بني على طبقة من التربة الصقيعية، سفالبارد هو المطار في أقصى الشمال في العالم مع رحلات جوية عامة مجدولة، ونظرا لقلة أضواء الممر، لا يُسمح بالرحلات الجوية إلا أثناء النهار، ونظرا لأنه لا يتوافق مع المعايير الدولية، فقد خسر مطار سفالبارد لونجييرن تعيينه الدولي في عام 2017.