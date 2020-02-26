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ضمّادات ذكية تغير لونها عند التقاط عدوى البكتيريا

منشور 26 شباط / فبراير 2020 - 12:23
ضمّادات ذكية تغير لونها عند التقاط عدوى البكتيريا
مهارة هذه الضمادة في رصد ومعالجة البكتيريا بنفسها تمكّنها من اختزال الوقت الفاصل بين تشكّل البكتيريا وبداية علاجها
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تمثّل هذه الضمّادات سلاحاً جديداً في حرب البكتيريا الفائقة المقاومة للمضادات الحيوية. وقد نشر باحثون صينيون دراسة جديدة في دورية «آي سي إس

تمثّل هذه الضمّادات سلاحاً جديداً في حرب البكتيريا الفائقة المقاومة للمضادات الحيوية. وقد نشر باحثون صينيون دراسة جديدة في دورية «آي سي إس. سنترال ساينس» الشهر الماضي تشرح ابتكارهم لنوع جديد من الضمّادات الذكية.

تقول الدراسة إنّه عندما يضع المريض هذه الضمادة على الجرح يكون لونها أخضر، ولكن عند رصدها لأي التهاب بكتيري، يتحوّل لونها إلى الأصفر وتطلق مضاداً حيوياً مدمجاً ليعالج الإصابة.

وفي حال استشعرت الضمّادة وجود أي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، أي النوع التي تعاني المضادات الحيوية التقليدية من صعوبة في القضاء عليه، تُطلق المضاد الحيوي ويتحوّل لونها إلى الأحمر.

في هذه المرحلة، يعرّض الأطبّاء الضمّادة لضوء خاص يدفعها لإفراز جزيئات خاصّة قادرة على قتل البكتيريا، أو على الأقل إضعافها بدرجة كافية لتحسين فعالية المضاد الحيويّ، وفق موقع «فيوتوريزم كوم».

عندما اختبر الفريق البحثي الضمادة على الفئران، فإنها نجحت في تسريع وقت شفاء جروحها التي كانت تحتوي على بكتيريا إشريكية قولونية إمّا حسّاسة في مواجهة الدواء أو مقاومة له.

إن مهارة هذه الضمادة في رصد ومعالجة البكتيريا بنفسها تمكّنها من اختزال الوقت الفاصل بين تشكّل البكتيريا وبداية علاجها. كما أنّ قدرة هذه الضمّادة على تحديد ما إذا كانت البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية سيجعلها أكثر فعالية، لا سيما أن مقاومة المضادات الحيوية تحوّلت اليوم إلى أزمة صحية عالمية تتطلّب حلولاً مبتكرة.

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Via SyndiGate.info


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