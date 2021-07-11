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عجز الميزان التجاري لمصر ينكمش بـ 13.3% في أبريل

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 08:32
عجز الميزان التجاري لمصر ينكمش بـ 13.3% في أبريل
الجنيه المصري
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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن عجز الميزان التجاري تراجع 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أبريل نيسان.

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن عجز الميزان التجاري تراجع 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أبريل نيسان.

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وكان العجز التجاري سجل 3.5 مليار دولار في أبريل نيسان 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات ارتفعت 47.4 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2 بالمئة، والفواكه الطازجة 60.2 بالمئة.

وارتفعت قيمة الواردات 8.1 بالمئة إلى 5.92 مليار دولار، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9 بالمئة وخامات الحديد 58.6 بالمئة.

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Via SyndiGate.info


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