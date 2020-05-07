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فورد تعرض فيديو تشويقي لسيارتها الـSUV الصغيرة بوما ST

منشور 07 أيّار / مايو 2020 - 08:43
فورد تعرض فيديو تشويقي لسيارتها الـSUV الصغيرة بوما ST
الشركة أعلنت مؤخراً إلغاء تطوير سيارتها الصغيرة عالية الأداء فوكس RS، ولكنها أكدت استمرار سيارتها الرياضية من فئة ST
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أطلقت الشركة مجموعة من المقاطع التشويقية على موقع تويتر، كما أطلقت فيديو على اليوتيوب يشمل لقطات متنوعة للسيارة

كشفت فورد عن تشويقة لسيارتها الـSUV الصغيرة بوما ST.

أطلقت الشركة مجموعة من المقاطع التشويقية على موقع تويتر، كما أطلقت فيديو على اليوتيوب يشمل لقطات متنوعة للسيارة.

ولكن لا تحتوي أي من منشورات الشركة على صورة كاملة للسيارة، ونستطيع بتجميع لقطات متعددة الحصول على الصورة المرفقة للسيارة.

جدير بالذكر أن الشركة أعلنت مؤخراً إلغاء تطوير سيارتها الصغيرة عالية الأداء فوكس RS، ولكنها أكدت استمرار سيارتها الرياضية من فئة ST.

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Via SyndiGate.info


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