فيديو: أطول وأسرع لعبة أفعوانية بالعالم في كندا

كشفت مدينة ملاهي كندية النقاب عن أطول وأسرع وأعلى لعبة أفعوانية من نوعها في العالم.

ونشرت مدينة الملاهي “ووندرلاند” في مدينة فاوغان بمقاطعة أونتاريو الكندية لقطات، تظهر أحدث ألعابها “يوكون سترايكر” التي يصل طولها إلى 3625 قدماً، وسرعتها القصوى إلى 80 ميلاً في الساعة.

وتعد اللعبة الجديدة الوحيدة في العالم بحلقة بزاوية 360 درجة، وهي أطول أفعوانية من حيث الأذرع التي يصل طولها عند الذروة إلى 245 قدماً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وستكون “يوكون سترايكر” متاحة أمام الجمهور اعتباراً من يوم الجمعة القادم، عندما تفتح “ووندرلاند” موسمها الصيفي لهذا العام.

ولا تزال اللعبة الأفعوانية في عالم فيراري بأبوظبي الأسرع في العالم بسرعة قصوى تبلغ 149 ميلاً في الساعة، في حين أن أعلى لعبة أفعوانية في ولاية نيوجرسي الأمريكية بطول 456 قدم، وأطول لعبة في ناغاشيما- اليابان بطول 8133 قدم.