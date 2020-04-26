فيسبوك على خطى "منصة زووم" وتعتزم إطلاق " غرف ماسنجر" لمكالمات الفيديو

يتمتع فيسبوك بتاريخ طويل من توسيع ميزاته لمحاكاة المنافسين الرئيسيين.. والآن تقترب من منصة "Zoom".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الجمعة، أن عملاق التكنولوجيا يقوم بإنشاء خاصية فيديو جديدة لتطبيق ماسينجر الخاص به، تسمى Messenger Rooms بحسب سي إن إن .

وقال زوكربيرغ، في إعلان مصور، إن الخدمة الجديدة ستسمح للمستخدمين باستضافة اجتماع مع ما يصل إلى 50 شخصًا مرة واحدة بدون حد زمني. ويشار إلى أن الإصدار المجاني من خدمة Zoom تتيح محادثات مصورة بين ما يصل إلى 100 شخص معًا، لكن لمدة أقصاها 40 دقيقة.

وحسب زوكربيرغ، يمكن لمستخدمي فيسبوك دعوة الأشخاص إلى Messenger Rooms حتى إذا لم يكن لديهم حسابات عبر فيسبوك.

وشهدت خدمات مكالمات الفيديو انفجارًا في الأشهر الأخيرة، حيث يجبر تفشي فيروس كورونا الناس في جميع أنحاء العالم على العمل والتواصل من المنزل. وأضافت خدمة Zoom عشرات الملايين من المستخدمين بفضل قدرته على استضافة التجمعات الافتراضية الكبيرة والإضافات الممتعة، مثل خلفيات الصور القابلة للتخصيص.



وهذه ميزة أخرى سيتم طرحها عبر فيسبوك، لكن خلفيات فيسبوك ستمتد إلى 360 درجة، حيث تفاخر زوكربيرج بأن التجربة ستنتقل إلى "المستوى التالي". ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال تطبيق ماسينجر أو فيسبوك، لكن ستتم إضافتها قريبًا إلى تطبيقات الشركة الأخرى، بما في ذلك انستغرام وواتس آب. وسيتم إتاحة الخدمة في بعض البلدان هذا الأسبوع، وسيتم توسيعها في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة.

وقال زوكربيرج إن أكثر من 700 مليون شخص يشاركون في مكالمات الفيديو عبر تطبيقاته كل يوم، وقد زاد الاستخدام أكثر من الضعف في العديد من البلدان في الأشهر الأخيرة.

وستبدأ الشركة بمضاعفة الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام في وقت واحد إلى مكالمة فيديو عبر واتس آب، من أربعة إلى ثمانية. وقال زوكربيرج إن هذا التحديث سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل.لاوأضاف زوكربيرغ أن واتس آب يقدم مكالمات فيديو مشفرة، في ما قد يبدو انتقاداً مُبطنا تجاه أمور الخصوصية في خدمة Zoom، التي أثارت جدلا مؤخرًا.