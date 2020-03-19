فيسبوك يحظر مقالات إخبارية حول فيروس كورونا

لقد صعدت المنصات الاجتماعية وشركات التكنولوجيا الكبرى وسط جائحة الفيروسات التاجية، حيث تحركت بقوة لمحاولة مكافحة المعلومات المضللة ووضع مصادر الخبراء الموثوق بها في المقدمة والمركز للمستخدمين. وكان الناس يستخدمون Facebook و Twitter و Reddit والعديد من المنصات الأخرى لمشاركة معلومات المجتمع وتقديم المساعدة.

ولكن أمس، كان هناك ارتفاع غير مبرر في عمليات الإزالة ووضع علامة على المشاركات المتعلقة بالفيروس التاجي والمرض الذي يسببه، COVID-19.

وأفاد المستخدمون على فيسبوك وتويتر أنه تم الإبلاغ عن نشرات إخبارية غير ضارة أو غنية بالمعلومات حول تفشي المرض كرسائل غير مرغوب فيها أو إزالتها.

وغرد “غاي روزين” “Guy Rosen” من فيسبوك في وقت لاحق قائلاً: “نحن على علم بهذا، وهو خطأ في نظام مكافحة الرسائل غير المرغوب فيها، ولا علاقة له بأي تغييرات في القوى العاملة المشرفة على المحتوى لدينا، ونحن بصدد تصحيح جميع هذه المشاركات وإعادتها”.

أعلنت منصة فيسبوك عن استعادتها لجميع المشاركات التي تمت إزالتها بشكل غير صحيح، والتي تضمنت مشاركات حول جميع المواضيع، ومن بينها معلومات حول فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن المشكلة كانت تتعلق بنظام آلي يزيل روابط مواقع الويب المسيئة، لكنه أزال بشكل غير صحيح الكثير من المشاركات الأخرى أيضا.

وقال متحدث باسم الشركة: “تستخدم فيسبوك بشكل روتيني الأتمتة للمساعدة في فرض سياساتها لمكافحة المحتوى غير المرغوب، ولم تكن هذه المشكلة مرتبطة بمطالبة المشرفين على المحتوى في وقت سابق من هذا الأسبوع بالعمل من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد”.