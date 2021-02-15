فيسبوك يطرح في الأسواق ساعة ذكية قريبًا وبسعر منخفض ومنافس

يقال إن فيسبوك يطور ساعة ذكية مع ميزات الصحة والمراسلة في محاولة واضحة للتنافس مع Apple Watch.

نقلاً عن مصادر مطلعة على المشروع، تشير المعلومات إلى أن الجهاز يمكنه تشغيل إصدار مفتوح المصدر من أندرويد للبدء، لكنه يضيف أن فيسبوك يعمل أيضًا على تطوير نظام التشغيل الخاص به للأجهزة القابلة للارتداء في المستقبل.



يقال إن ساعة فيسبوك تركز على الصحة والرسائل. يمكن أن يندمج بإحكام مع منصة Messenger الموجودة على فيسبوك وسيضع تركيزًا خاصًا على الشبكات الاجتماعية – بما في ذلك التركيز على “التفاعلات السريعة” مع المستخدمين الآخرين.

على الجانب الصحي، يمكن للجهاز أن يسمح للمستخدمين بتتبع التدريبات، والتواصل مع المدربين، وربما الاتصال بالخدمات الحالية مثل Peloton. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الجهاز على اتصال خلوي بحيث يمكنه العمل بدون هاتف ذكي قريب.

للحصول على حصة سوقية في قطاع تهيمن عليه Apple Watch، قد تعرض الشركة ساعتها الذكية بالقرب من تكلفة إنتاجها. يمكن أن يظهر الجهاز لأول مرة في عام 2022، مع احتمال وصول الجيل الثاني في العام التالي.

على الرغم من أن التطوير على الساعة “بعيد المدى”، لا تزال هناك فرصة أن يقوم فيسبوك بتأجيل الإصدار أو إلغاء المشروع.

تشير المعلومات إلى أن “سجل التتبع المتقطع مع خصوصية المستخدم” على فيسبوك يمكن أن يتسبب في رد فعل سلبي من المستهلكين، خاصة وأن الساعة الذكية ستتكامل مع خدمات الصحة واللياقة البدنية.

على الرغم من أن منصة الفيسبوك معروف في المقام الأول بشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه يقدم حاليًا عددًا قليلاً من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك سماعة الواقع الافتراضي Oculus وجهاز دردشة الفيديو Portal.







