في الإمارات... 15دقيقة لتأسيس الأعمال

تقدم حكومة دولة الإمارات خدمة «باشر» لتأسيس الأعمال، وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين لزيارة أي جهة حكومية.

«كريم».. هي منصة لخدمات النقل، نجحت منذ تأسيسها في دبي قبل تسع سنوات في توسيع خدماتها عبر منصتها لتصبح التطبيق الشامل اليومي في المنطقة، وتوفر خدماتها عبر 100 مدينة في 15 دولة، وقامت «كريم» بتوفير أكثر من مليون فرصة عمل في المنطقة.

وتعود بداية هذه الشركة إلى عام 2012 عندما قام كل من مدثر شيخة وماغنوس ألسون، الاستشاريان السابقان في شركة ماكنزي للاستشارات بإطلاق موقع إلكتروني لخدمات حجز السيارات، وسرعان ما تحول مشروعهما القائم في دبي إلى أول شركة في الشرق الأوسط تحصد لقب يونيكورن، وهي شركة تصل قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار.

وكان لإطلاق «كريم» في السوق المحلي حين كان مقرها مدينة دبي للإنترنت، ميّزة ساهمت في النمو السريع لها، حيث استطاعت «كريم» أن تنمو بسرعة لافتة، وأن تستقطب اهتمام كبرى الشركات العالمية للاستثمار فيها، مثل مجموعة أبراج دبي، شركة المملكة القابضة، راكوتن، دايملر، وغيرها، وفي يناير من عام 2020 استحوذت شركة أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار، وهي أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة.