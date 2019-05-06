في دبي... شركة تقدم عطلة أسبوعية 3 أيام لموظفيها في رمضان

قطعت إحدى الشركات في دبي مقراً لها خطوات إضافية لتسهيل عمل موظفيها من خلال منحهم عطلات نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى التخفيض لمدة ساعتين المخصص للموظفين خلال الشهر.

وأعلنت شركة Scientechnic LLC، وهي جزء من مجموعة عيسى صالح القرق في الإمارات، عن أسبوع عمل لمدة أربعة أيام طوال شهر رمضان. وسيتم منح الموظفين عطلة نهاية أسبوع مدتها ثلاثة أيام مع إمكانية اختيار إما يوم الأحد أو الخميس كإجازة إضافية. وهذا يعني أن الموظفين في الشركة لن يعملوا إلا لمدة 28 ساعة في الأسبوع، ويتم احتسابها على أنها 7 ساعات لمدة أربعة أيام، خلال شهر رمضان.

ومع أكثر من 700 موظف من 16 جنسية، تعتبر شركة Scientechnic LLC واحدة من أكبر شركات الحلول الهندسية في الإمارات، بحسب غلف نيوز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Scientechnic عيسى ف. القرق: “لقد بدأنا هذه المبادرة في العام الماضي احتفالًا بعام زايد وبصرف النظر عن تعزيز روح التضامن داخل الشركة، على المستوى الفردي، تمنح الجميع الفرصة لموازنة العمل مع باقي الأنشطة، سواء كانت عبادة أو لقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء أو رد الجميل للمجتمع”.

وأضاف: “أعتقد أن عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام ستمنح القوى العاملة المتنوعة لدينا الفرصة لتطوير فهم أعمق لأهمية شهر رمضان المبارك”.

وقال إنه من خلال هذه المبادرة، تهدف الشركة ليس فقط إلى إظهار التقدير لموظفيها، ولكن أيضًا لشكر أسرهم على الدعم والتشجيع المتواصلين لجعل الشركة ما هي عليه اليوم.