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في روسيا... أول سيارة كهربائية للبيع بسعر “رائع”

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 12:52
يتم شحن البطارية في غضون 4 ساعات فقط، عبر الاتصال بمصدر تيار 220 فولت
تظهر السيارة الكهربائية Zetta بثلاثة أبواب ومقعدين، في حين تعتمد في دفعها على أربعة محركات كهربائية مركبة على صرة العجلات بقوة 18.1 كيلووات لكل محرك
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تظهر السيارة الكهربائية Zetta بثلاثة أبواب ومقعدين، في حين تعتمد في دفعها على أربعة محركات كهربائية مركبة على صرة العجلات بقوة 18.1 كيلووات لكل محرك

كشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية النقاب عن السيارة الصغيرة Zetta، التي تعد أول سيارة روسية كهربائية.

وتظهر السيارة الكهربائية Zetta بثلاثة أبواب ومقعدين، في حين تعتمد في دفعها على أربعة محركات كهربائية مركبة على صرة العجلات بقوة 18.1 كيلووات لكل محرك.

وبفضل هذه المحركات تنطلق السيارة Zetta بسرعة قصوى 120 كلم، في حين يبلغ مدى السير 200 كلم بفضل البطارية سعة 10 كيلووات ساعة.

ويتم شحن البطارية في غضون 4 ساعات فقط، عبر الاتصال بمصدر تيار 220 فولت.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السيارة بشكل قياسي في الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم طرحها بسعر يبدأ من 6400 يورو تقريبا (نحو 7 آلاف دولار) فقط، بحسب موقع سكاي نيوز.

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Via SyndiGate.info


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