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قطر: تحويلات العاملين ارتفعت 13% في الربع الأول 2021

منشور 01 تمّوز / يوليو 2021 - 07:19
تحويلات العاملين في قطر ترتفع 13% في الربع الأول 2021
بلغت قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 41.8% عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي
أبرز العناوين
ارتفعت تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى نحو 12 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

ارتفعت تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى نحو 12 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

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وطبقاً للمركزي، فقد بلغت قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 41.8% عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

هذا وسجلت التحويلات الخارجة من قطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 نحو 17.4 مليار ريال، بزيادة قدرها 24.3% عن الفترة المقابلة من 2020.

ويعمل في قطر أكثر من مليوني عامل اجنبي في قطاعات مختلفة، ويمثلون اكثر من 90% من القوى العاملة في الدولة الخليجية.

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كلمات دالة:اقتصاد قطرتحويلات العاملين في الإمارات

Via SyndiGate.info


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