قطر: تحويلات العاملين ارتفعت 13% في الربع الأول 2021

ارتفعت تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى نحو 12 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

وطبقاً للمركزي، فقد بلغت قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 41.8% عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

هذا وسجلت التحويلات الخارجة من قطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 نحو 17.4 مليار ريال، بزيادة قدرها 24.3% عن الفترة المقابلة من 2020.

ويعمل في قطر أكثر من مليوني عامل اجنبي في قطاعات مختلفة، ويمثلون اكثر من 90% من القوى العاملة في الدولة الخليجية.