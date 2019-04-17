كاتدرائية نوتردام تحصل على تبرعات تصل إلى من 750 يورو لإعادة البناء

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تعيد بلاده بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرها حريق هائل، وقال إنه يأمل في إنجاز العمل في غضون خمس سنوات.

وسارع مليارديرات وشركات فرنسية واوروبية والسلطات المحلية إلى تقديم التبرعات.

وبعد نحو 24 ساعة على اندلاع الحريق، جرى التعهد بتقديم تبرعات بأكثر من 750 مليون يورو منها 500 مليون من العائلات الثلاث المالكة لامبراطوريات السلع الفاخرة كيرينج وإل.في.إم.إتش ولوريـال.